МЗС України заявив про зацікавленість у зустрічі «нормандської четвірки»

Міністр закордонних справ Кулеба, розповів про те, що Україна проявляє зацікавленість у проведенні нової зустрічі в форматі «нормандської четвірки».

Про це він заявив сьогодні, в п'ятницю, 31 серпня, на брифінгу.

«Україна зацікавлена в цій зустрічі і працює дуже активно над її організацією», - запевнив міністр.

Він також додав, що дотримання стійкого припинення вогню в Донбасі дозволить перейти до виконання інших пунктів домовленостей, досягнутих на саміті «нормандської четвірки» в Парижі.

Україна готується до нового саміту в нормандському форматі (Німеччина, Росія, Франція, Україна).