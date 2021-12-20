МЗС України заявив про зацікавленість у зустрічі «нормандської четвірки»

Міністр закордонних справ Кулеба, розповів про те, що Україна проявляє зацікавленість у проведенні нової зустрічі в форматі «нормандської четвірки».
Про це він заявив сьогодні, в п'ятницю, 31 серпня, на брифінгу.
Він також додав, що дотримання стійкого припинення вогню в Донбасі дозволить перейти до виконання інших пунктів домовленостей, досягнутих на саміті «нормандської четвірки» в Парижі.
Україна готується до нового саміту в нормандському форматі (Німеччина, Росія, Франція, Україна).
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