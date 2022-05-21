Глава МЗС України зустрівся з регіональним директором ВООЗ: про що говорили

08:07 16 грудня Київ, Україна

Дмитро Кулеба та директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге провели зустріч, головними темами якої стали епідситуація в ОРДЛО і доступ до ефективних COVID-вакцин.

Про це повідомляє пресслужба дипвідомства у вівторок, 15 грудня.

"Оновлена дворічна програма про співпрацю між Європейським регіональним бюро ВООЗ та Україною відкриває нові можливості залучення міжнародної підтримки для подолання епідемії коронавірусу в нашій державі. Високо ціную, що бюро визначило реалізацію програми одним зі своїх пріоритетів і вже розпочало практичну роботу. Ми прагнемо максимально задіяти потенціал ВООЗ для профілактики, лікування та якнайшвидшої вакцинації населення від COVID-19", - зазначив Кулеба.

У свою чергу Клюге запевнив, що ВООЗ тісно співпрацює з партнерами в Україні та за кордоном для ефективної протидії пандемії COVID-19, а також зміцнення української системи охорони здоров'я.



Також Кулеба окремо звернув увагу представника ВООЗ на складну епідситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

"Росія як держава-окупант продовжує ухилятися від виконання своїх міжнародних зобов'язань в рамках Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення. Жителі окупованих частин Донбасу і Криму не забезпечені належним медичним і соціальним захистом, що неприпустимо на тлі пандемії, яка триває", - підкреслив він.

У цьому контексті сторони обговорили доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані частини Донецької і Луганської областей.