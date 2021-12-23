МЗС України прокоментував "червоні лінії" Путіна

12:31 22 квітень Київ, Україна

Заява президента Росії про "червоні лінії" звучить не інакше, як політична загроза світовій спільноті.

Такі коментарі дав Дмитро Кулеба в інтерв'ю Reuters.



Напередодні Путін застеріг інші країни від перетину "червоних ліній" у відносинах з РФ. Інакше "Росія залишає собі право на асиметричні відповіді щодо провокаторів".



"Я прочитав послання президента Путіна наступним чином:" Ми будемо перетинати ваші червоні лінії, але ви не маєте права перетинати наші червоні лінії, і ми будемо визначати, де наші червоні лінії", - сказав міністр.



Також Кулеба повідомив, що не має інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України в Росії вже прийняте. "Тому зараз воно може йти в будь-якому напрямку", - сказав він.



Глава МЗС додав, що Кремль не відповів на пропозицію президента Володимира Зеленського провести переговори з Путіним на Донбасі.