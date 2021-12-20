МЗС України направив ноту протесту, в зв'язку з поїздкою Путіна в Керч

08:28 21 липень Київ, Україна

За повідомленням Російських ЗМІ, Володимир Путін прибув в Одесу із офіційним візитом, в ході якого взяв участь в урочистому заході, присвяченому закладці бойових суден.

Зокрема повідомляється, що Президент Росії Володимир Путін і головнокомандувач Військово-морським флотом РФ Микола Євменов заклали в Криму два універсальних десантних корабля. Церемонія пройшла на заводі "Залив" в Керчі.



Майбутні вертолётоносние судна довжиною 199 метрів і водотоннажністю 22 тисячі тонн обійдуть французькі "Містралі": вони зможуть прийняти на борт до 20 гвинтокрилих літальних апаратів.

У Міністерстві закордонних справ України засудили візит Путіна і назвали його незаконним. Україна направила в МЗС Росії відповідну ноту. Посольство США в Україні назвало самовільним, будівництво Росією військових кораблів в включеному Криму, а також вказало на те, що це порушення міжнародних норм.

Представник президента України в Криму Антон Кориневич зазначив, що будівництво Росією військових кораблів в включеному Криму загрожує всім країнам Чорноморського регіону.