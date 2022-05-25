МЗС про арешти татар в Криму: так РФ нагнітає страх і пригнічує опір

Захопивши Крим, Росія намагається або вижити кримських татар з рідних земель, або змусити їх бути слухняними Москві. Ні те, ні інше, в результаті, не вдалося зробити кумиру Путіна - Сталіну. Затримання кримських татар на території анексованого Криму мають єдину мету - залякати активістів. Таку думку висловила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Джапарова підкреслила, що останні п'ятеро затриманих - це активісти, "які відвідували судові засідання, допомагали родичам".
При цьому дипломат запевнила, що всі українські політв'язні, які знаходяться в Криму або на території Росії, "мають консульський захист і захист адвокатів, які фінансуються Україною".
Нагадаємо, в МЗС України заявили, що Київ розглядає затримання активістів на анексованому півострові як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи, а президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту належним чином відреагувати на ці порушення.
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