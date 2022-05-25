МЗС про арешти татар в Криму: так РФ нагнітає страх і пригнічує опір

06:30 20 серпня Киев, Украина

Захопивши Крим, Росія намагається або вижити кримських татар з рідних земель, або змусити їх бути слухняними Москві. Ні те, ні інше, в результаті, не вдалося зробити кумиру Путіна - Сталіну. Затримання кримських татар на території анексованого Криму мають єдину мету - залякати активістів. Таку думку висловила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Це, на жаль, системна історія. Ми розуміємо, що мета таких акцій одна і дуже проста: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, щоб ніякої присутності опору не було. Це така зачистка", - зазначила заступниця міністра.

Джапарова підкреслила, що останні п'ятеро затриманих - це активісти, "які відвідували судові засідання, допомагали родичам".

"Один з них в ніч перед тим, як будинок його матері обшукали, повернувся з Ростова-на-Дону, де оголошували вирок іншим кримським татарам. Думаю, це акт помсти", - додала вона.

При цьому дипломат запевнила, що всі українські політв'язні, які знаходяться в Криму або на території Росії, "мають консульський захист і захист адвокатів, які фінансуються Україною".

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що Київ розглядає затримання активістів на анексованому півострові як провокацію напередодні інавгураційного саміту Кримської платформи, а президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту належним чином відреагувати на ці порушення.