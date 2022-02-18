МЗС: про роль Кримської платформи в деокупації Криму

12:19 27 вересень Київ, Україна

Про завдання, що стоять перед розробленою владою Кримською платформою, розповіла перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова. Вона пояснила, що Кримська платформа - це програма, спрямована на боротьбу за повернення Криму Україні, вона охоплює всі заходи, що стосуються півострова, на різних рівнях.

"Мета Кримської платформи - це винесення теми Криму на найвищий міжнародний політичний рівень. Ця платформа буде охоплювати кілька рівнів. Найвищий - це лідери держав, для яких ми готуємо Кримський саміт. Зараз важко говорити, чи можна буде його провести фізично через пандемію COVID-19", - сказала вона.

Наступний рівень платформи - це міністри закордонних справ і міністри оборони.

"Під цей рівень ми будемо підтягувати різні заходи в рамках НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Це буде екосистема заходів протягом року та це повинні бути системні речі", - розповіла Джапарова.

МЗС пропонує провести Платформу 26 лютого в День опору Криму російській окупації.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Кримська платформа покликана структурувати міжнародні зусилля по деокупації півострова, а також зберегти цю тему в пріоритетах міжнародної політики.