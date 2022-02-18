МЗС: про роль Кримської платформи в деокупації Криму

Про завдання, що стоять перед розробленою владою Кримською платформою, розповіла перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова. Вона пояснила, що Кримська платформа - це програма, спрямована на боротьбу за повернення Криму Україні, вона охоплює всі заходи, що стосуються півострова, на різних рівнях.
Наступний рівень платформи - це міністри закордонних справ і міністри оборони.
МЗС пропонує провести Платформу 26 лютого в День опору Криму російській окупації.
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Кримська платформа покликана структурувати міжнародні зусилля по деокупації півострова, а також зберегти цю тему в пріоритетах міжнародної політики.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі