МЗС Білорусі: режим індивідуального ліцензування - це відповідь Мінська на нову політику Києва

Білорусь відреагувала введенням режиму індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів у відповідь на нову економічну політику Києва.
Про це розповів міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
За його словами, Україна, "бажаючи сподобатися своїм покровителям", прийняла рішення поставити відносини з Білоруссю на паузу і почала обмежувати постачання білоруської продукції.
За його словами, Україна, "бажаючи сподобатися своїм покровителям", прийняла рішення поставити відносини з Білоруссю на паузу і почала обмежувати постачання білоруської продукції.
Він підкреслив, що не хотів би, щоб Білорусь стала схожою на Україну, яка діє "за вказівкою ззовні".
"Не секрет, в неофіційних розмовах наші колеги відверто визнають, що багато речей, в тому числі і по Білорусі, багато дій в тому числі і щодо Білорусі, робляться за вказівкою ззовні... Тому не хотілося б перетворитися на якусь лімітрофну державу, яка буде дивитися в рот комусь - неважливо, комусь за океаном або поруч, по сусідству", - сказав Макей.
Нагадаємо, минулого тижня Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини та меблі.
У разі перегляду Києвом своїх рішень з економічних відносин між Україною та Білоруссю, в Мінську готові зняти ліцензування українських товарів.
"Не секрет, в неофіційних розмовах наші колеги відверто визнають, що багато речей, в тому числі і по Білорусі, багато дій в тому числі і щодо Білорусі, робляться за вказівкою ззовні... Тому не хотілося б перетворитися на якусь лімітрофну державу, яка буде дивитися в рот комусь - неважливо, комусь за океаном або поруч, по сусідству", - сказав Макей.
Нагадаємо, минулого тижня Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини та меблі.
У разі перегляду Києвом своїх рішень з економічних відносин між Україною та Білоруссю, в Мінську готові зняти ліцензування українських товарів.
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