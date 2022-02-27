МЗС Білорусі: режим індивідуального ліцензування - це відповідь Мінська на нову політику Києва

Білорусь відреагувала введенням режиму індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів у відповідь на нову економічну політику Києва.

Про це розповів міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.



За його словами, Україна, "бажаючи сподобатися своїм покровителям", прийняла рішення поставити відносини з Білоруссю на паузу і почала обмежувати постачання білоруської продукції.

"Скасовуються тендери, які ми виграли, - до Львова 100 автобусів, по-моєму, ми повинні були поставити. Ми вживемо адекватних заходів рівно на ту суму, яку втратили. Мова про обмеження імпорту низки українських товарів рівно на ту суму, яку ми втратили в нашій торгівлі з Україною. Ми не зацікавлені в нагнітанні ситуації, але будемо прораховувати варіанти реагування, щоб мінімізувати збиток від рестриктивних дій, в тому числі з боку України", - сказав Макей.