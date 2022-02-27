МЗС Білорусі: режим індивідуального ліцензування - це відповідь Мінська на нову політику Києва

11:14 31 травень Київ, Україна

Білорусь відреагувала введенням режиму індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів у відповідь на нову економічну політику Києва.
 
Про це розповів міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

За його словами, Україна, "бажаючи сподобатися своїм покровителям", прийняла рішення поставити відносини з Білоруссю на паузу і почала обмежувати постачання білоруської продукції.
"Скасовуються тендери, які ми виграли, - до Львова 100 автобусів, по-моєму, ми повинні були поставити. Ми вживемо адекватних заходів рівно на ту суму, яку втратили. Мова про обмеження імпорту низки українських товарів рівно на ту суму, яку ми втратили в нашій торгівлі з Україною. Ми не зацікавлені в нагнітанні ситуації, але будемо прораховувати варіанти реагування, щоб мінімізувати збиток від рестриктивних дій, в тому числі з боку України", - сказав Макей.
Він підкреслив, що не хотів би, щоб Білорусь стала схожою на Україну, яка діє "за вказівкою ззовні".

"Не секрет, в неофіційних розмовах наші колеги відверто визнають, що багато речей, в тому числі і по Білорусі, багато дій в тому числі і щодо Білорусі, робляться за вказівкою ззовні... Тому не хотілося б перетворитися на якусь лімітрофну державу, яка буде дивитися в рот комусь - неважливо, комусь за океаном або поруч, по сусідству", - сказав Макей.

Нагадаємо, минулого тижня Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини та меблі.

У разі перегляду Києвом своїх рішень з економічних відносин між Україною та Білоруссю, в Мінську готові зняти ліцензування українських товарів.