МЗС Білорусі запросить послів України і РФ

21:02 29 липень Київ, Україна

Затримані в Білорусі "вагнерівці" брали участь в боях на Донбасі, в зв'язку з цим МЗС РБ запросить послів України і Російської Федерації в Білорусь.
 
Про це по завершенні наради у президента Білорусі розповів держсекретар Ради безпеки країни Андрій Равка.
"Уже зараз, за наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб - це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані в Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання", - заявив Равка.
За його словами, на затримання бойовиків ПВК "Вагнера" Росія ще ніяк не відреагувала.
фото: задержание
"Якби здійснювалися перекидання кудись приватної військової компанії, тим більше через територію Білорусі, напевно, по лінії якихось спеціальних служб були б певні пояснення. Тому що це дуже серйозне питання. Але вийшло так, що ні по лінії ФСБ, ні по лінії ГРУ, ні від якоїсь іншої структури такої інформації не отримували", - коментує Равка.
Він додав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив низку завдань в роботі Міністерства закордонних справ по відправці запитів і запрошень послам Російської Федерації і України. Крім того, доручено посилити оперативне прикриття державних кордонів.
"І в тому числі кордон з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон, в тому числі на "зеленому" кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені ... Що по організаційній структурі, у затриманих людей чітко простежуються певні напрямки - снайпери, підривники, айтішники. З огляду на це буде вжито низку заходів організаційного характеру з питань забезпечення безпеки", - підкреслив глава Радбезу Білорусі.