МЗС Білорусі запросить послів України і РФ

21:02 29 липень Київ, Україна

Затримані в Білорусі "вагнерівці" брали участь в боях на Донбасі, в зв'язку з цим МЗС РБ запросить послів України і Російської Федерації в Білорусь.

Про це по завершенні наради у президента Білорусі розповів держсекретар Ради безпеки країни Андрій Равка.

"Уже зараз, за наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб - це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані в Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання", - заявив Равка.

За його словами, на затримання бойовиків ПВК "Вагнера" Росія ще ніяк не відреагувала.

"Якби здійснювалися перекидання кудись приватної військової компанії, тим більше через територію Білорусі, напевно, по лінії якихось спеціальних служб були б певні пояснення. Тому що це дуже серйозне питання. Але вийшло так, що ні по лінії ФСБ, ні по лінії ГРУ, ні від якоїсь іншої структури такої інформації не отримували", - коментує Равка.

Він додав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив низку завдань в роботі Міністерства закордонних справ по відправці запитів і запрошень послам Російської Федерації і України. Крім того, доручено посилити оперативне прикриття державних кордонів.