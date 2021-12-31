Місяць на результати: Зеленський дав доручення силовикам

Вчора, 19 серпня, в Запоріжжі президент України Володимир Зеленський обурився розгулом наркоторговців в місті.

Він дав місяць прокуратурі, СБУ і поліції на те, щоб показати реальний результат в боротьбі з розповсюдженням наркотиків.

Під час відвідування "Толоки" до Зеленському підійшла мешканка Запоріжжя і поскаржилася на те, що в місті багато "закладок".

"Дуже все сумно, я живу в центрі міста і у дворах постійно" закладки "шукаються серед білого дня. Не тільки у дворах і на майданчиках. Дитину страшно випускати", - звернулася до президента запоріжанка.

"У цьому році ми вже відкрили понад тисячу кримінальних проваджень. У минулому році за цей же період ... ", - почав виправдовуватися глава поліції Микола Лушпієнко, але його перебив президент.

"Закладки є?", - запитав він.

"Закладки є. Ми з ними боремося, пане президенте. Вилучили наркотики 807 кг ... Правоохоронці не можуть кришувати. Ми з цим боремося. Ви поставили завдання. Є прізвища тих, хто контролює. Проводимо роботу ", - запевнив Лушпієнко.

Президент звернувся до прокурора області Володимиру Калюга з питанням, скільки осіб притягнуто до відповідальності через "закладок".

"У два рази більше злочинів зафіксовано і направлено до суду 77 справ проти 44 в минулому році. Весь збут наркотиків закінчується реальним покаранням", - продовжив прокурор.

Зеленський заявив, що дає запорізьким силовикам місяць і в вересні чекає їх в Києві.

"Через місяць бачимо результати по закладках, по ОПГ. Давайте подивимося результати ", - підсумував Зеленський.

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