Місце заступника голови ОП займе колишня заступниця міністра економіки Юлія Свириденко

Невеликі зміни відбулися перед новорічними святами в штаті співробітників Офісу Президента. Так, на місце звільненої заступниці Єрмака Юлії Ковалів президент Зеленський призначив іншу Юлію - Свириденко. Про зміну заступника керівника Офісу Президента повідомляється на сайті глави держави у вівторок, 22 грудня.
Після цього на сайті президента був опублікований указ №581/2020 про призначення Свириденко заступницею керівника Офісу Президента.
Відзначимо, в понеділок, 21 грудня, стало відомо, що Юлія Ковалів звільнилася з посади заступника глави Офісу Президента, яку вона займала з 29 вересня 2019 року.
Також ЗМІ повідомили, що місце Ковалів може зайняти колишня перша заступниця міністра економіки Юлія Свириденко.
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