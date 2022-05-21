Місце заступника голови ОП займе колишня заступниця міністра економіки Юлія Свириденко

Невеликі зміни відбулися перед новорічними святами в штаті співробітників Офісу Президента. Так, на місце звільненої заступниці Єрмака Юлії Ковалів президент Зеленський призначив іншу Юлію - Свириденко. Про зміну заступника керівника Офісу Президента повідомляється на сайті глави держави у вівторок, 22 грудня.

"Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу Президента України", - йдеться в оприлюдненому сьогодні указі президента №580/2020 від 22 грудня.

Після цього на сайті президента був опублікований указ №581/2020 про призначення Свириденко заступницею керівника Офісу Президента.

"Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступницею керівника Офісу Президента України", - йдеться в документі.

Відзначимо, в понеділок, 21 грудня, стало відомо, що Юлія Ковалів звільнилася з посади заступника глави Офісу Президента, яку вона займала з 29 вересня 2019 року.

Також ЗМІ повідомили, що місце Ковалів може зайняти колишня перша заступниця міністра економіки Юлія Свириденко.