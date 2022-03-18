Місцеві вибори: завтра в Україні "день тиші"

09:47 23 жовтня Київ, Україна

Згідно із законодавством, за день до виборів припиняється будь-яка агітаційна діяльність, так, завтра в Україні почнеться "день тиші".



У серпні Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила вибори до районних рад. Вибори відбудуться разом з виборами депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.



ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Серед них виявилися не тільки окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій, де раніше вибори і президента, і парламенту проводилися.



Голосування розпочнеться на виборчих дільницях по всій країні в неділю, 25 жовтня, з 8:00 і триватиме до 20:00 без перерви. У ЦВК прогнозують, що підрахунок голосів буде тривалим. Всього на місцевих виборах мають право проголосувати 28 млн 622 тис. виборців.



У день виборів також відбудеться ініційоване президентом України Володимиром Зеленським загальнонаціональне опитування, його результат не матиме прямих юридичних наслідків. Українцям запропонують відповісти на п'ять питань.