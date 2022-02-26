Місцеві вибори - українці збираються голосувати

11:39 03 жовтень Київ, Україна

Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року мають популярність у українців. Згідно з опитуванням, яке здійснила Соціологічна група "Рейтинг" - 56% респондентів збираються брати участь. 20% ще не впевнені в своєму рішенні.

"56% респондентів відзначили, що обов'язково візьмуть участь у місцевих виборах. Коливаються (50/50) - 20% респондентів, можливо, візьмуть участь - ще 8% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах зазначили 15% респондентів", - йдеться в результатах опитування.

Згідно з ними, більше українців почали довіряти працівникам комісії на дільницях за місцем проживання - 74%, тоді як не довіряє 21% виборців. 61% опитаних довіряють Центральній виборчій комісії, а 35% - не довіряють. Водночас третина респондентів сподіваються на позитивні зрушення в їхніх містах і селах в результаті виборів, половина вважають, що нічого не зміниться, лише 7% очікують погіршення.

Крім того, 59% вважають, що для партії на місцевому рівні важливіші соціально-економічні ініціативи, ніж ідеологічна позиція (14%). Соціологи заявляють, що 45% українців вважають, що для кандидата на міського/сільського голову важливіше вирішувати поточні проблеми. Майже стільки ж (43%) переконані, що йому важливіше пропонувати стратегію розвитку населеного пункту. При цьому для старших респондентів важливіша стратегія, тоді як для молоді - поточні питання.

Більше ніж 90% знають, хто є їхнім міським/сільським головою, 60% жителів сіл особисто зустрічали главу свого населеного пункту. Опитування продемонструвало, що 47% знають, хто є народним депутатом від округу, тоді як 50% - не знають. Тільки третина зустрічала його особисто, а народних депутатів від округу частіше знають жителі сіл, ніж городяни.