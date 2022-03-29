Місцева влада зможе закуповувати маски і антисептики для шкіл

17:34 04 листопада Київ, Україна

Як повідомляє Урядовий портал, місцеві ради мають законні підстави використовувати залишки освітньої субвенції для боротьби з епідемією, зокрема, на закупівлю засобів індивідуального захисту для місцевих навчальних закладів.



У 2020 році кошти освітньої субвенції, які залишилися станом на початок року, можуть направлятися, крім іншого, на закупівлю засобів індивідуального захисту (захисні маски, одноразові рукавички, захисні щитки), засобів дезінфекції, пірометрів (інфрачервоних термометрів) та послуг з дезінфекції приміщень.



Такі зміни стали можливі завдяки тому, що ВР прийняла закон від 17 вересня про внесення змін до держбюджету і дозволила використовувати залишки коштів освітньої субвенції на зазначені потреби.