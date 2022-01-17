Меркель вимагає відповідей на "серйозні питання" від уряду Росії

06:47 03 вересень Київ, Україна

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кен поділився своєю думкою щодо замаху на Навального та використання "Новачка". "Ситуація з отруєнням є поганою не тільки особисто для одного з провідних російських опозиціонерів і не тільки для відносин між урядом Росії та російським суспільством. Вона також направляє поганий сигнал міжнародній спільноті. Тому, на мою думку, не дивлячись на інтерес і спроби мати чесну, прозору дискусію з Росією в певних сферах, Росія дуже часто вдається до дій, які ускладнюють цей шлях і цей діалог", - сказав представник Держдепу.



Він також додав, що поки тільки німецький уряд може коментувати ситуацію з Навальним.



Що передувало: Представники країн Європи, Єврокомісія та НАТО відреагували на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального у власній країні нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Міністерство закордонних справ слідом за європейськими країнами та НАТО також засудило отруєння Навального.



Нагадаємо:



У середу, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новачком".

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не сумнівається, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли, тому що намагалися змусити замовкнути, і у зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні питання" від уряду Росії.