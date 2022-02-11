Меркель: "Інтереси окремих членів заважають системі працювати. Реформа Радбезу ООН необхідна"

З нагоди 75-ї річниці ООН канцлерка ФРН Ангела Меркель записала відеоповідомлення, в якому засудила занадто часте застосування вето в Раді Безпеки ООН, коли мова йде про чітко виражені рішення, і особливо виділила необхідність реформи цього органу.
За словами Меркель, Організація Об'єднаних Націй повинна розвиватися, щоб мати можливість впоратися з викликами XXI століття. А Німеччина готова продовжувати нести відповідальність і в розширеному форматі Ради Безпеки, зазначила канцлерка.
Також глава німецького уряду поскаржилася на брак командного духу в організації.
«ООН часто не встигає за своїми ідеалами, оскільки інтереси окремих членів заважають впорядкованій системі працювати належним чином», - заявила Меркель.
Канцлерка ФРН назвала помилковою позицію тих, хто вважає, що поодинці вдасться краще впоратися з викликами.
«Наш добробут ділять всі країни-учасники, як і наші негаразди», - зазначила вона.
Глобальні проблеми вимагають розуміння та співпраці на всіх рівнях, підкреслила Меркель, привівши як приклад пандемію COVID-19.
За словами Меркель, Організація Об'єднаних Націй повинна розвиватися, щоб мати можливість впоратися з викликами XXI століття. А Німеччина готова продовжувати нести відповідальність і в розширеному форматі Ради Безпеки, зазначила канцлерка.
Також глава німецького уряду поскаржилася на брак командного духу в організації.
«ООН часто не встигає за своїми ідеалами, оскільки інтереси окремих членів заважають впорядкованій системі працювати належним чином», - заявила Меркель.
Канцлерка ФРН назвала помилковою позицію тих, хто вважає, що поодинці вдасться краще впоратися з викликами.
«Наш добробут ділять всі країни-учасники, як і наші негаразди», - зазначила вона.
Глобальні проблеми вимагають розуміння та співпраці на всіх рівнях, підкреслила Меркель, привівши як приклад пандемію COVID-19.
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