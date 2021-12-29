Медведєв: у відносини Москви і Вашингтона повернулася "епоха холодної війни"

09:32 23 квітень Київ, Україна

Заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв зазначив, що відносини Росії і США ніколи не вважалися дружніми, скоріше вони були суперницькими, а на сьогодні взагалі перейшли в конфронтацію.

Про це в п'ятницю, 23 квітня, повідомляє РІА Новини.

"За останні роки відносин Росії і США фактично перейшли від суперництва до конфронтації, по суті - повернулися в епоху холодної війни. Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів - все це занурює світ в стан перманентної нестабільності", - вважає Медведєв.

На його думку, Росія сьогодні, як і колись СРСР, "в стані наздоганяючої Сполучені Штати за рівнем загроз опонентові".



Медведєв нагадав про Карибську кризу 1962 року і зазначив, що тоді ситуацію врятували лідери обох країн, які зберегли тверезість оцінки і визнали "мудрість компромісу".



"Між СРСР і США був рівноправний діалог, що здійснювався не через мову погроз і ультиматумів", - вказав Медведєв.