Медведєв: у відносини Москви і Вашингтона повернулася "епоха холодної війни"

Заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв зазначив, що відносини Росії і США ніколи не вважалися дружніми, скоріше вони були суперницькими, а на сьогодні взагалі перейшли в конфронтацію.
Про це в п'ятницю, 23 квітня, повідомляє РІА Новини.
На його думку, Росія сьогодні, як і колись СРСР, "в стані наздоганяючої Сполучені Штати за рівнем загроз опонентові".
Медведєв нагадав про Карибську кризу 1962 року і зазначив, що тоді ситуацію врятували лідери обох країн, які зберегли тверезість оцінки і визнали "мудрість компромісу".
"Між СРСР і США був рівноправний діалог, що здійснювався не через мову погроз і ультиматумів", - вказав Медведєв.
Медведєв нагадав про Карибську кризу 1962 року і зазначив, що тоді ситуацію врятували лідери обох країн, які зберегли тверезість оцінки і визнали "мудрість компромісу".
"Між СРСР і США був рівноправний діалог, що здійснювався не через мову погроз і ультиматумів", - вказав Медведєв.
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