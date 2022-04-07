Медведчуку продовжили домашній арешт до вересня

09:57 09 липня Київ, Україна

Підозрюваному в державній зраді Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня, таке рішення було прийнято сьогодні Печерським райсудом Києва.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши покидати своє місце проживання терміном до 07.09.2021 року включно", - заявив суддя Сергій Вовк.

Зазначено, що в цілому засідання суду тривало 13 годин.



Прокурори просили суд продовжити терміни досудового слідства у зв'язку з тим, що зараз йде збір доказової бази, проводяться експертизи, слідчі дії та встановлюються інші можливі співучасники.



Також прокурори просили продовжити запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту до вересня, підкреслюючи ризики втечі, тиску на ймовірних співучасників, свідків, приховування, знищення, перекручення речових доказів. Крім того, у справі встановлені не всі можливі учасники.



У свою чергу адвокати просили скасувати запобіжний захід і відзначали, що ризики необґрунтовані, а підозра незаконна. На думку захисту, запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту порушує право Медведчука на працю. Також адвокати відзначали позитивну репутацію нардепа, його міцні соціальні зв'язки і наявність постійного місця роботи.



До суду прийшло кілька десятків однопартійців Віктора Медведчука. Вони виявили бажання взяти його на поруки.