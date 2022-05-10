Матеріали кримінального провадження по Іловайську будуть розсекречені - Венедиктова

07:31 06 серпня Київ, Україна

Генпрокуратура прийняла рішення зняти гриф секретності з матеріалів кримінального провадження про Іловайську трагедію.





Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова під час зустрічі з рідними тих, хто загинув, зник або потрапив в полон під час Іловайських подій в серпні 2014-го, повідомляє Офіс Генпрокурора.



У заході також взяли участь, зокрема, представники Служби безпеки України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил, Міністерства у справах ветеранів України, Верховної Ради України та Офісу Президента.



Учасники зустрічі обговорили стан досудового розслідування у кримінальному провадженні та результати проведених комісійних судових експертиз щодо трагічних подій.



Венедиктова зазначила, що прокуратура зараз робить кроки, спрямовані на забезпечення достатнього рівня публічності та відкритості результатів розслідування Іловайської трагедії.

"Нами прийнято рішення про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження по організації і проведенню бойових дій в районі міста Іловайськ. Службою безпеки України вже направлені відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень. Зараз ми працюємо над удосконаленням офіційного вебсайту Офісу Генерального прокурора і маємо намір розмістити на ньому відповідний розділ, присвячений "Іловайським подіям", де кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про хід і результати слідства, а також ознайомитися з фотокопіями розсекречених матеріалів. Суспільство повинно знати правду", - заявила вона.

Відзначається, що розслідування Іловайських подій йде за двома напрямками: організація вторгнення з боку Російської Федерації і віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з керівництва антитерористичною операцією.



В ході розслідування було допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1 тис. 600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 300 томів, з яких понад 70 - з грифом обмеженого доступу.



На сьогодні у провадженні повідомлено про підозру першому заступнику начальника Генерального штабу ЗС РФ і колишньому начальнику Головного управління Генштабу ЗС РФ, який зараз є заступником міністра оборони РФ. Крім того, на цьому тижні до кримінальної відповідальності притягнуто ще двох російських генералів, яким повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни і порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Вирішується питання про оголошення їх у розшук.



Начальник "Департаменту війни" Офісу Генпрокурора Юрій Рудь повідомив, що зараз у провадженні проведені дві комісійні військові судові експертизи, до виконання яких залучено понад 20 провідних військових фахівців і експертів, а також більше ніж 500 судово-медичних експертиз.



Також в зв'язку з необхідністю з'ясування детальних питань щодо відповідності з керівними документами дій військових службових осіб під час планування і безпосереднього виходу з оточення підрозділів сил АТО і добровольчих батальйонів, а також інших питань призначена додаткова судова військова експертиза, яка зараз триває.



Матеріали про вчинення військових злочинів передані також в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду.



Під час цієї зустрічі учасники також обговорили проблемні питання пошуку тіл загиблих і зниклих безвісти, отримання статусу учасника бойових дій тим, хто потрапив у полон, а також інші аспекти соціального захисту потерпілих та їхніх сімей.