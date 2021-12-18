Масове отруєння на Дніпропетровщині

Чергове масове отруєння в закладі громадського харчування. Повідомляється, що в селищі В'язівок Дніпропетровської області 1 серпня в кафе «Самара» 24 людини святкували випускний. В результаті двять осіб отримали отруєння і звернулися в лікарню.
П'ятеро постраждалих госпіталізовані, ще четверо перебувають на амбулаторному лікуванні. У всіх ознаки гострої кишкової інфекції
У закладі тепер перевіряють дотримання санітарних і епідеміологічних норм. Там вже виявили багато порушень, одне з них - відсутність дезінфікуючих розчинів. Також повідомляється, що персонал закладу нехтував правилами особистої гігієни.
"По-перше, цей суб'єкт господарювання, він не має реєстрації потужності, по-друге, порушується саме технологія приготування страв, перехрещуються шляхи готової і сирої продукції", - сказала начальниця відділу санепіднагляду Госпродпотребслужби в області Неля Полюхович.
Поки невідомо, люди отруїлися їжею, або заразилися від носія збудника на кухні. Не менш ніж за п'ять днів будуть відомі результати лабораторних досліджень.
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