Масове отруєння на Дніпропетровщині

Чергове масове отруєння в закладі громадського харчування. Повідомляється, що в селищі В'язівок Дніпропетровської області 1 серпня в кафе «Самара» 24 людини святкували випускний. В результаті двять осіб отримали отруєння і звернулися в лікарню.

П'ятеро постраждалих госпіталізовані, ще четверо перебувають на амбулаторному лікуванні. У всіх ознаки гострої кишкової інфекції

У закладі тепер перевіряють дотримання санітарних і епідеміологічних норм. Там вже виявили багато порушень, одне з них - відсутність дезінфікуючих розчинів. Також повідомляється, що персонал закладу нехтував правилами особистої гігієни.

"По-перше, цей суб'єкт господарювання, він не має реєстрації потужності, по-друге, порушується саме технологія приготування страв, перехрещуються шляхи готової і сирої продукції", - сказала начальниця відділу санепіднагляду Госпродпотребслужби в області Неля Полюхович.

Поки невідомо, люди отруїлися їжею, або заразилися від носія збудника на кухні. Не менш ніж за п'ять днів будуть відомі результати лабораторних досліджень.