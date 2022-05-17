"Масштабне залісення України" проти масштабного облисіння лісів

06:45 13 серпня Київ, Україна

Як не каламбурно це звучить, але екоініціатива "Масштабне залісення України" спрямована на боротьбу з «масштабним облисінням України». Адже українські ліси через варварської вирубки лисіють буквально на наших очах.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова, за дорученням президента на одному з майбутніх засідань Ради буде розглянуто питання реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України". Дата проведення не уточнюється.

"Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання", - сказав Данилов під час наради міжвідомчої робочої групи щодо збереження та відтворення лісів.

На нараді було розглянуто питання про стан реформування лісового господарства та реалізацію екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Учасники також обговорили виконання указів президента про національну безпеку України в екологічній сфері та заходи щодо збереження та відтворення лісів.

Нагадаємо, на початку червня Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів в Україні. В рамках програми за три роки планується висадити мільярд дерев.