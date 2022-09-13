Масштабна цифровізація допоможе побороти корупцію - Зеленський

Глава України Володимир Зеленський підтримав стратегію цифрової трансформації України на наступні три роки.
Про це повідомляє сайт уряду.
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск 94 проєктів цифрової трансформації в сферах освіти, охорони здоров'я, юстиції, економіки і торгівлі, енергетики, інфраструктури і т. д. Затверджений урядом перелік проєктів буде реалізовано протягом трьох років і буде сприяти розвитку цифрової держави.
17 лютого поточного року Кабінет Міністрів України затвердив перелік 94 проєктів цифрової трансформації. Стратегія є відображенням всієї діяльності уряду і містить чіткі плани її цифровізації - переходу на сучасні, прозорі і автоматизовані правила. Серед проєктів цифрової трансформації на наступні три роки: е-нотаріат, е-майно, е-містобудування, е-школа, е-соцзахист, е-міграція, е-лікарня, е-дозвіл і т. д.
Українці особисто зможуть контролювати прозорість системи і спостерігати за реалізацією проєктів в режимі реального часу. Для цього Міністерство цифрової трансформації запускає публічний каталог з описом кожного проєкту, чітко визначеними дедлайнами і відповідальними за процеси.
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