Масштабна цифровізація допоможе побороти корупцію - Зеленський

18:53 18 лютого Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський підтримав стратегію цифрової трансформації України на наступні три роки.

Про це повідомляє сайт уряду.

«Ми - перша країна в світі з цифровими паспортами і четверта в Європі з цифровим водійським посвідченням. Цифровізація - це пряма і найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере. Діджиталізація - це боротьба з корупцією, зменшення спілкування громадян з чиновниками, спрощення процедур, і за нею - майбутнє», - підкреслив глава держави.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск 94 проєктів цифрової трансформації в сферах освіти, охорони здоров'я, юстиції, економіки і торгівлі, енергетики, інфраструктури і т. д. Затверджений урядом перелік проєктів буде реалізовано протягом трьох років і буде сприяти розвитку цифрової держави.

«Вперше в історії України держава переходить на системний проєктний підхід. Така потужна структура допоможе трансформувати Україну на всіх рівнях - від загальнонаціонального до місцевого. І дозволить вже через кілька років увійти в топ-20 цифрових держав світу», - зазначив він.

17 лютого поточного року Кабінет Міністрів України затвердив перелік 94 проєктів цифрової трансформації. Стратегія є відображенням всієї діяльності уряду і містить чіткі плани її цифровізації - переходу на сучасні, прозорі і автоматизовані правила. Серед проєктів цифрової трансформації на наступні три роки: е-нотаріат, е-майно, е-містобудування, е-школа, е-соцзахист, е-міграція, е-лікарня, е-дозвіл і т. д.



Українці особисто зможуть контролювати прозорість системи і спостерігати за реалізацією проєктів в режимі реального часу. Для цього Міністерство цифрової трансформації запускає публічний каталог з описом кожного проєкту, чітко визначеними дедлайнами і відповідальними за процеси.