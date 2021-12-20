Березневий саміт ЄС по Росії пройде в онлайн-форматі

За повідомленням Баренда Лейтса, який є офіційним представником глави Євроради Шарля Мішеля, через пандемію березневий саміт Євросоюзу з питання Росії буде проведено 25-26 березня в онлайн режимі.
Як вказує ТАСС, головною темою майбутнього саміту стане перегляд членами ЄС відносин з Росією. З цього питання пройде стратегічна дискусія.
"Мішель неодноразово раніше підкреслював, що найбільш складні дискусії лідери ЄС вважають за краще проводити в особистому форматі, що спрощує хід переговорів з проблем, де між країнами ЄС немає єдності. До таких складних питань належать і дискусії щодо відносин з Росією", - йдеться в повідомленні.
Раніше на цьому тижні в ЄС заявили, що президент Росії Володимир Путін несе відповідальність за політику і дії РФ, в тому числі щодо опозиції. Таким чином там прокоментували заяви президента США Джо Байдена на адресу Путіна.
У свою чергу Кремль відкинув заяви Євросоюзу про Путіна.
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