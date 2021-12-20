Березневий саміт ЄС по Росії пройде в онлайн-форматі

11:43 21 березень Київ, Україна

За повідомленням Баренда Лейтса, який є офіційним представником глави Євроради Шарля Мішеля, через пандемію березневий саміт Євросоюзу з питання Росії буде проведено 25-26 березня в онлайн режимі.

"Глава Євроради вирішив провести березневий саміт ЄС в режимі відеоконференції через зростання кількості захворювань на COVID-19 в низці держав Європи. Глава Євроради продовжить консультації з усіма лідерами", - написав Лейтс в Twitter.

Як вказує ТАСС, головною темою майбутнього саміту стане перегляд членами ЄС відносин з Росією. З цього питання пройде стратегічна дискусія.

"Мішель неодноразово раніше підкреслював, що найбільш складні дискусії лідери ЄС вважають за краще проводити в особистому форматі, що спрощує хід переговорів з проблем, де між країнами ЄС немає єдності. До таких складних питань належать і дискусії щодо відносин з Росією", - йдеться в повідомленні.

Раніше на цьому тижні в ЄС заявили, що президент Росії Володимир Путін несе відповідальність за політику і дії РФ, в тому числі щодо опозиції. Таким чином там прокоментували заяви президента США Джо Байдена на адресу Путіна.

У свою чергу Кремль відкинув заяви Євросоюзу про Путіна.