Маршрутка в кюветі - п'ятеро госпіталізованих пасажирів

П'ятеро з шести пасажирів маршрутного таксі, яке з вини водія вилетіло в кювет, були госпіталізовані. Аварія сталася поблизу селища Новоайдар Луганської області.

Про це в п'ятницю, 23 липня, повідомляє пресслужба поліції області.Відзначається, що постраждалі отримали пошкодження різного ступеня тяжкості. П'ятеро з них були госпіталізовані.У поліції додали, що 55-річний водій, який рухався у напрямку до Харкова з шістьма пасажирами - вилетів в кювет після того, як перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Щодо нього відкрили справу.