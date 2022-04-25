Маршрутка в кюветі - п'ятеро госпіталізованих пасажирів

П'ятеро з шести пасажирів маршрутного таксі, яке з вини водія вилетіло в кювет, були госпіталізовані. Аварія сталася поблизу селища Новоайдар Луганської області.
Про це в п'ятницю, 23 липня, повідомляє пресслужба поліції області.
"Сьогодні, близько 15:50 на автодорозі Н-21 "Старобільськ - Луганськ - Кришталевий - Макіївка - Донецьк" сталася ДТП в результаті того, що водій мініавтобуса не впорався з керуванням і вилетів в кювет", - йдеться в повідомленні
Відзначається, що постраждалі отримали пошкодження різного ступеня тяжкості. П'ятеро з них були госпіталізовані.
У поліції додали, що 55-річний водій, який рухався у напрямку до Харкова з шістьма пасажирами - вилетів в кювет після того, як перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Щодо нього відкрили справу.
"Сьогодні, близько 15:50 на автодорозі Н-21 "Старобільськ - Луганськ - Кришталевий - Макіївка - Донецьк" сталася ДТП в результаті того, що водій мініавтобуса не впорався з керуванням і вилетів в кювет", - йдеться в повідомленні
Відзначається, що постраждалі отримали пошкодження різного ступеня тяжкості. П'ятеро з них були госпіталізовані.
У поліції додали, що 55-річний водій, який рухався у напрямку до Харкова з шістьма пасажирами - вилетів в кювет після того, як перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Щодо нього відкрили справу.
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