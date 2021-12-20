Малайзія заявила, що не ставатиме на чийсь бік у справі MH17

12:29 15 березень Київ, Україна

Нове керівництво Малайзії, в особі прем'єр-міністра Мухіддіна Яссіна, залишається як і раніше прихильним до справедливості в розслідуванні катастрофи MH17 , а не впливу політичних мотивів деяких країн.

Про це посол Малайзії в Україні Раджа Реза Раджа Заіб Ша розповів в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на питання, чи змінилося ставлення малайзійської влади до справи MH17 з лютого минулого року, після відставки прем'єр-міністра Махатхіра Мохамада, який не бачив переконливих доказів того, що Росія повинна нести відповідальність за катастрофу MH17.

"Попри те, що в 2020 році керівництво урядом Малайзії перейшло від Махатхіра Мохамада до Мухиддіна Яссіна, позиція Малайзії по MH17 залишається незмінною. Тобто, як і раніше, для перемоги справедливості ми підтримуємо роботу Спільної слідчої групи, хочемо мати прозорий, надійний, ефективний процес судового розгляду, заснований на верховенстві права. Наш підхід завжди базувався на доказах, а не на впливі політичних мотивів", - зазначив Раджа Реза Раджа Заіб Ша.

Посол додав, що Малайзія завжди "повторює, що катастрофу літака рейсу MH17 не слід приписувати одній країні, поки Окружний суд Гааги в Нідерландах не вивчить всі докази і не винесе своє рішення".



За його словами, Малайзія не ставатиме на чийсь бік до завершення кримінального розслідування.

"Інші сторони можуть вільно подавати будь-які позови, в тому числі в Міжнародний кримінальний суд, як, наприклад, робить Україна, приймати різні альтернативні заходи для пошуку справедливості", - сказав посол, коментуючи позови від родичів жертв катастрофи в Європейський суд з прав людини, які підтримали Нідерланди.

Малайзія є однією з п'яти країн в складі Спільної слідчої групи разом з Бельгією, Нідерландами, Австралією і Україною і взяла на себе зобов'язання внести 5,7 мільйона доларів США на судовий розгляд. Ці гроші будуть виділені в першому кварталі 2021 року і підуть на витрати під час судового процесу в Гаазі, включаючи безпеку, транспорт, зв'язок, повідомив Раджа Реза Раджа Заіб Ша.



На думку посла, трагедія MH17 зблизила Малайзію і Україну.

"Я знаю, що це болісний процес для членів сімей, але ми раді тому, що суд в Гаазі нарешті почався. Є четверо обвинувачених. Хоча судовий процес відбувається заочно, тобто обвинувачені відсутні, ми сподіваємося, що за його результатами сім'ї та родичі 298 пасажирів і членів екіпажу зможуть сказати: "Тепер ми знаємо, хто відповідальний за катастрофу рейсу MH17". Для мене дуже важливо знайти правду, але ми повинні йти правильним, прозорим судовим шляхом", - підсумував Раджа Реза Раджа Заіб Ша.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.



19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецзагону ГРУ Олег Пулатов, в той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всі вони були оголошені в міжнародний розшук.



9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.



Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малазійських авіаліній, рейс МН17, заплановане на 7 червня 2021 року.