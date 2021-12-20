Малайзія заявила, що не ставатиме на чийсь бік у справі MH17

Нове керівництво Малайзії, в особі прем'єр-міністра Мухіддіна Яссіна, залишається як і раніше прихильним до справедливості в розслідуванні катастрофи MH17, а не впливу політичних мотивів деяких країн.
Про це посол Малайзії в Україні Раджа Реза Раджа Заіб Ша розповів в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на питання, чи змінилося ставлення малайзійської влади до справи MH17 з лютого минулого року, після відставки прем'єр-міністра Махатхіра Мохамада, який не бачив переконливих доказів того, що Росія повинна нести відповідальність за катастрофу MH17.
Посол додав, що Малайзія завжди "повторює, що катастрофу літака рейсу MH17 не слід приписувати одній країні, поки Окружний суд Гааги в Нідерландах не вивчить всі докази і не винесе своє рішення".
За його словами, Малайзія не ставатиме на чийсь бік до завершення кримінального розслідування.
Малайзія є однією з п'яти країн в складі Спільної слідчої групи разом з Бельгією, Нідерландами, Австралією і Україною і взяла на себе зобов'язання внести 5,7 мільйона доларів США на судовий розгляд. Ці гроші будуть виділені в першому кварталі 2021 року і підуть на витрати під час судового процесу в Гаазі, включаючи безпеку, транспорт, зв'язок, повідомив Раджа Реза Раджа Заіб Ша.
На думку посла, трагедія MH17 зблизила Малайзію і Україну.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецзагону ГРУ Олег Пулатов, в той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всі вони були оголошені в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малазійських авіаліній, рейс МН17, заплановане на 7 червня 2021 року.
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