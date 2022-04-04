Максим Степанов: Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня

09:23 09 листопада Київ, Україна

Кількість нових випадків зараження коронавірусною хворобою продовжує збільшуватися як в Україні, так і в усьому світі. На сьогодні найбільш щадним для економіки країни виходом із ситуації є запровадження по всій території України карантину вихідного дня.

Сьогодні Максим Степанов в процесі пресбрифінгу заявив про особливості введення в країні карантину вихідного дня.



"Ми будимо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня - з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні будуть працювати виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Все інше, зокрема, заклади громадського харчування, будуть працювати тільки на винос, ТРЦ ми рекомендуємо закривати, не проводити заходи", - сказав він.