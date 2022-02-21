Макрон сьогодні зустрінеться з Тихановською для обговорення посередництва ОБСЄ

Сьогодні, 29 вересня, президент Франції Еммануель Макрон планує зустріч зі Світланою Тихановською. Про це стало відомо під час пресконференції у Вільнюсі.
Французький глава розповів, що розглядає майбутню зустріч як підтримку Тихановської, яка "продемонструвала особисту мужність білоруських жінок, які беруть участь в мирних протестах, і всього народу Білорусі".
За словами Макрона, він планує підтвердити позицію Франції та ЄС про невизнання офіційних підсумків виборів в Білорусі й Олександра Лукашенка як президента. Також глава держави хоче обговорити ініціативу посередництва ОБСЄ у врегулюванні політичної кризи в Білорусі.
"Франція завжди на стороні борців за свободу, і нам потрібно чути демонстрантів, які хочуть свободи та демократії. Їхня мужність, особливо білоруських жінок, нас до цього зобов'язує", - підкреслив президент Франції.
За його словами, білоруська влада повинна припинити незаконні арешти та практику депортації з країни членів Координаційної ради. Французький лідер також закликав звільнити незаконно заарештованих мітингувальників.
Крім того, Еммануель Макрон заявив про необхідність якнайшвидшого введення "необхідних санкцій".
Раніше президент Франції сказав, що Олександр Лукашенко має добровільно залишити посаду президента Білорусі.
У відповідь білоруський глава заявив, що Макрон повинен був піти у відставку два роки тому. Він також назвав французького президента "незрілим" і натякнув на можливі "особисті" проблеми через увагу до "однієї з екскандидаток у президенти Білорусі".
Французький глава розповів, що розглядає майбутню зустріч як підтримку Тихановської, яка "продемонструвала особисту мужність білоруських жінок, які беруть участь в мирних протестах, і всього народу Білорусі".
За словами Макрона, він планує підтвердити позицію Франції та ЄС про невизнання офіційних підсумків виборів в Білорусі й Олександра Лукашенка як президента. Також глава держави хоче обговорити ініціативу посередництва ОБСЄ у врегулюванні політичної кризи в Білорусі.
"Франція завжди на стороні борців за свободу, і нам потрібно чути демонстрантів, які хочуть свободи та демократії. Їхня мужність, особливо білоруських жінок, нас до цього зобов'язує", - підкреслив президент Франції.
За його словами, білоруська влада повинна припинити незаконні арешти та практику депортації з країни членів Координаційної ради. Французький лідер також закликав звільнити незаконно заарештованих мітингувальників.
Крім того, Еммануель Макрон заявив про необхідність якнайшвидшого введення "необхідних санкцій".
Раніше президент Франції сказав, що Олександр Лукашенко має добровільно залишити посаду президента Білорусі.
У відповідь білоруський глава заявив, що Макрон повинен був піти у відставку два роки тому. Він також назвав французького президента "незрілим" і натякнув на можливі "особисті" проблеми через увагу до "однієї з екскандидаток у президенти Білорусі".
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