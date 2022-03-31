Макрон і Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі і зустріч в Нормандському форматі

10:03 06 листопада Київ, Україна

Відбулася телефонна розмова лідерів України Володимира Зеленського та Франції Еммануеля Макрона , під час якої сторони обговорили, як дотримуються Паризьких домовленостей, а також необхідність проведення зустрічі в Нормандському форматі як можна швидше.

Про це розповіли в Офісі глави української держави.

"Режим тиші в цілому дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир'я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення в результаті бойових дій. У той самий час через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені", - розповів Зеленський.

Президент України також повідомив, що незважаючи на кілька взаємних звільнень утримуваних осіб і прогрес в зоні бойових дій, багато домовленостей лідерів Нормандської четвірки досі не виконуються - як, наприклад, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста і ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.