Макрон і Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі і зустріч в Нормандському форматі
10:03 06 листопада Київ, Україна
Відбулася телефонна розмова лідерів України Володимира Зеленського та Франції Еммануеля Макрона
, під час якої сторони обговорили, як дотримуються Паризьких домовленостей, а також необхідність проведення зустрічі в Нормандському форматі як можна швидше.
Про це розповіли в Офісі глави української держави.
"Режим тиші в цілому дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир'я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення в результаті бойових дій. У той самий час через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені", - розповів Зеленський.
Президент України також повідомив, що незважаючи на кілька взаємних звільнень утримуваних осіб і прогрес в зоні бойових дій, багато домовленостей лідерів Нормандської четвірки досі не виконуються - як, наприклад, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста і ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.
"Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб переговори лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше. Він також високо оцінив мирні ініціативи Зеленського і зусилля, які докладає Україна для розмінування на Донбасі і розведення військ. Глава французької держави запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни", - заявили у Зеленського.
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