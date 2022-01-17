Травневі свята призвели до різкого падіння темпів вакцинації

У зв'язку з чотирма вихідними днями, темпи вакцинації в країні значно знизилися. За минулу добу вакциновано 919 осіб, в 10 регіонах не зробили жодного щеплення.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook у вівторок, 4 травня.
За даними Степанова, з початку прищеплювальної кампанії в країні прищепили 756 022 людини, з них отримали першу дозу - 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 290 осіб (з них двоє людей отримали першу дозу за кордоном).
Вакцинацію проводили 24 мобільні бригади з імунізації і в 30 пунктах щеплень. При цьому в 10 регіонах не прищепили жодної людини. Це Вінницька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.
Станом на 3 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 512 472 українці.
У свою чергу РНБО інформує, що за добу в Україні зробили 460 щеплень препаратом AstraZeneca, 357 - вакциною Sinovac Biotech і 102 - препаратом Pfizer-BioNTech. При цьому ні однієї людини не вакцинували повторно.
Кількість COVID-щеплень в Україні за добу:
Київ - 157
Вінницька область - 0
Волинська область - 36
Дніпропетровська область - 79
Донецька область - 86
Житомирська область - 47
Закарпатська область - 38
Запорізька область - 20
Івано-Франківська область - 0
Київська область - 64
Кіровоградська область - 20
Луганська область - 0
Львівська область - 0
Миколаївська область - 174
Одеська область - 0
Полтавська область - 30
Рівненська область - 0
Сумська область - 24
Тернопільська область - 0
Харківська область - 80
Херсонська область - 0
Хмельницька область - 0
Черкаська область - 42
Чернівецька область - 22
Чернігівська область - 0
За даними Степанова, з початку прищеплювальної кампанії в країні прищепили 756 022 людини, з них отримали першу дозу - 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 290 осіб (з них двоє людей отримали першу дозу за кордоном).
Вакцинацію проводили 24 мобільні бригади з імунізації і в 30 пунктах щеплень. При цьому в 10 регіонах не прищепили жодної людини. Це Вінницька, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.
Станом на 3 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 512 472 українці.
У свою чергу РНБО інформує, що за добу в Україні зробили 460 щеплень препаратом AstraZeneca, 357 - вакциною Sinovac Biotech і 102 - препаратом Pfizer-BioNTech. При цьому ні однієї людини не вакцинували повторно.
Кількість COVID-щеплень в Україні за добу:
Київ - 157
Вінницька область - 0
Волинська область - 36
Дніпропетровська область - 79
Донецька область - 86
Житомирська область - 47
Закарпатська область - 38
Запорізька область - 20
Івано-Франківська область - 0
Київська область - 64
Кіровоградська область - 20
Луганська область - 0
Львівська область - 0
Миколаївська область - 174
Одеська область - 0
Полтавська область - 30
Рівненська область - 0
Сумська область - 24
Тернопільська область - 0
Харківська область - 80
Херсонська область - 0
Хмельницька область - 0
Черкаська область - 42
Чернівецька область - 22
Чернігівська область - 0
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