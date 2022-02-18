Майкл Помпео: "Зусилля Росії по втручанню у вибори мають давню історію"

07:30 28 вересень Київ, Україна

В інтерв'ю телеканалу WISC-TV Майкл Помпео пред'явив звинувачення уряду Росії в спробах впливу на американський демократичний процес, уточнивши, що "зусилля Росії по втручанню в вибори мають давню історію".



"Це відбувалося на початку 2000-х років, це сталося знову в 2016 році, це відбувалося на проміжних виборах в 2018 році", - заявив Помпео.



Держсекретар при цьому підкреслив, що в останньому випадку адміністрація американського президента Дональда Трампа "захистила голос кожного". Помпео пообіцяв, що на майбутніх виборах глави держави влада зробить те ж саме.



"Ми також ясно дали зрозуміти Росії, що подібна поведінка є неприйнятною, і я впевнений, що ми проведемо надійні та безпечні вибори, де Росія не матиме впливу на результат", - сказав держсекретар.



Американська розвідспільнота прийшла до висновку, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року за допомогою соцмереж і злому акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню Дональда Трампа.



Зі свого боку Трамп відкинув всі звинувачення. Росія також заперечує втручання у вибори 2016 року.