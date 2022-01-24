Майк Помпео заявив про можливе введення додаткових санкцій проти Білорусі

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що: «США в координації з нашими партнерами та союзниками розглядають введення додаткових цілеспрямованих санкцій для притягнення до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини та репресій у Білорусі».
Держсекретар США нагадав владі Білорусі про їхню «відповідальність за безпеку Колесникової та інших несправедливо затриманих осіб».
Вашингтон закликає Мінськ «припинити насильство щодо власного народу, звільнити всіх несправедливо затриманих, включаючи громадянина США Віталія Шклярова, і почати конструктивний діалог зі справжніми представниками білоруського суспільства».
Вранці 7 вересня стало відомо, що члена президії Координаційної ради Марію Колесникову посадили в мікроавтобус у Мінську та відвезли в невідомому напрямку. Прессекретар ради Антон Родненков став з'ясовувати, де знаходиться Колесникова, - незабаром його телефон став недоступний. Також перестав виходити на зв'язок виконавчий секретар ради Іван Кравцов.
Наступного дня в Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили, що Марія Колесникова разом з Антоном Родненковим і Іваном Кравцовим проходила прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні.
Незабаром з'явилася інформація, що Родненков і Кравцов перетнули білоруський кордон, а Марію Колесникову затримали. У Держприкордонслужбі України підтвердили, що чоловіки прибули в Україну. Зараз вони знаходяться в Києві.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Колесникову затримали білоруські спецслужби на території Білорусі та що вона «зробила так, що юридично її не могли направити з території Білорусі на територію України», - порвала свій паспорт.
У штабі колишнього кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика заявили, що Колесникова може перебувати в Мозирському прикордонному загоні Гомельської області.
Родненков і Кравцов вважають, що 7 вересня її весь день утримували в КДБ. На пресконференції вони розповіли, що їх затримали біля будинку Колесникової, погрожували кримінальною відповідальністю та пропонували покинути Білорусь разом з опозиціонером.
Держсекретар США нагадав владі Білорусі про їхню «відповідальність за безпеку Колесникової та інших несправедливо затриманих осіб».
Вашингтон закликає Мінськ «припинити насильство щодо власного народу, звільнити всіх несправедливо затриманих, включаючи громадянина США Віталія Шклярова, і почати конструктивний діалог зі справжніми представниками білоруського суспільства».
Вранці 7 вересня стало відомо, що члена президії Координаційної ради Марію Колесникову посадили в мікроавтобус у Мінську та відвезли в невідомому напрямку. Прессекретар ради Антон Родненков став з'ясовувати, де знаходиться Колесникова, - незабаром його телефон став недоступний. Також перестав виходити на зв'язок виконавчий секретар ради Іван Кравцов.
Наступного дня в Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили, що Марія Колесникова разом з Антоном Родненковим і Іваном Кравцовим проходила прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні.
Незабаром з'явилася інформація, що Родненков і Кравцов перетнули білоруський кордон, а Марію Колесникову затримали. У Держприкордонслужбі України підтвердили, що чоловіки прибули в Україну. Зараз вони знаходяться в Києві.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Колесникову затримали білоруські спецслужби на території Білорусі та що вона «зробила так, що юридично її не могли направити з території Білорусі на територію України», - порвала свій паспорт.
У штабі колишнього кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика заявили, що Колесникова може перебувати в Мозирському прикордонному загоні Гомельської області.
Родненков і Кравцов вважають, що 7 вересня її весь день утримували в КДБ. На пресконференції вони розповіли, що їх затримали біля будинку Колесникової, погрожували кримінальною відповідальністю та пропонували покинути Білорусь разом з опозиціонером.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі