Майдан: 300 підприємців вийшли з акцією протесту

10:46 22 березень Київ, Україна

Понад 300 представників малого та середнього бізнесу зібралися на Майдані Незалежності в Києві. Основна вимога учасників акції: створення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також скасування локдауну для бізнесу.

Зокрема, за словами організаторів, вони планують з Майдану піти до КМДА, щоб висловити невдоволення меру Віталію Кличку.

Далі учасники протесту планують піти до Офісу Президента і висловити "невдоволення в частині знищення мікропідприємництва", а під Кабміном вони будуть в форматі "вільного мікрофона" виступати і проводити свій мітинг.
 
Фото: Протесты предпринимателей на Майдане 01
Фото: Протесты предпринимателей на Майдане 02
 
"Під Кабінетом Міністрів ми будемо вимагати від уряду ухвалити заходи. Кабінет Міністрів може терміново розробити і внести законопроєкти, які вирішать долю спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Ці законопроєкти можуть внести зміни і до закону про ринковий нагляд, звільнивши нас від повинності мати первинну документацію, якої апріорі немає у мікропідприємців", - відзначили організатори.