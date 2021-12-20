Майдан: 300 підприємців вийшли з акцією протесту

"Під Кабінетом Міністрів ми будемо вимагати від уряду ухвалити заходи. Кабінет Міністрів може терміново розробити і внести законопроєкти, які вирішать долю спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Ці законопроєкти можуть внести зміни і до закону про ринковий нагляд, звільнивши нас від повинності мати первинну документацію, якої апріорі немає у мікропідприємців", - відзначили організатори.