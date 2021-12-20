Майдан: 300 підприємців вийшли з акцією протесту

Понад 300 представників малого та середнього бізнесу зібралися на Майдані Незалежності в Києві. Основна вимога учасників акції: створення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також скасування локдауну для бізнесу.
Зокрема, за словами організаторів, вони планують з Майдану піти до КМДА, щоб висловити невдоволення меру Віталію Кличку.
Далі учасники протесту планують піти до Офісу Президента і висловити "невдоволення в частині знищення мікропідприємництва", а під Кабміном вони будуть в форматі "вільного мікрофона" виступати і проводити свій мітинг.
Зокрема, за словами організаторів, вони планують з Майдану піти до КМДА, щоб висловити невдоволення меру Віталію Кличку.
Далі учасники протесту планують піти до Офісу Президента і висловити "невдоволення в частині знищення мікропідприємництва", а під Кабміном вони будуть в форматі "вільного мікрофона" виступати і проводити свій мітинг.
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