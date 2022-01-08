МАГАТЕ не буде розмовляти з РФ про ядерні об'єкти на окупованих територіях

07:11 27 квітень Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі під час його першого за 10 років візиту в Україну.



Під час переговорів Гроссі заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) буде розмовляти щодо всіх ядерних об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Криму тільки з Україною.



Про це повідомляє пресслужба МЗС.



Відзначається, що сторони обговорили застосування гарантій МАГАТЕ до всіх ядерних об'єктів на території України, зокрема, на тимчасово окупованих територіях, відповідно до угоди між Україною та Агентством.

«Рафаель Маріано Гроссі підтвердив чітку позицію: МАГАТЕ буде розмовляти тільки з Україною щодо всіх ядерних об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Криму, оскільки визнає тільки суверенітет нашої держави над ними», - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники окремо обговорили можливості збільшення представництва України в Секретаріаті МАГАТЕ з особливим акцентом на забезпеченні рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.



Гендиректор МАГАТЕ також висловив зацікавленість в участі українських представниць науки і студенток в дослідницько-стажувальній програмі МАГАТЕ ім. Марії Склодовської-Кюрі.



Сторони обмінялися думками щодо низки питань міжнародного порядку денного і позитивно відзначили високий рівень взаємодії України та МАГАТЕ в широкому спектрі питань двостороннього співробітництва: від подолання пандемії COVID-19 в державі до лікування онкологічних захворювань.



Міністр висловив подяку МАГАТЕ за багаторічну підтримку зусиль уряду України щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Генеральний директор запевнив, що Агентство буде продовжувати цю успішну співпрацю і надалі.



Як повідомлялося, глава МАГАТЕ знаходиться з робочим візитом в Україні вперше за 10 років на запрошення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.



Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - міжнародна міжурядова науково-технічна організація, в яку входять 172 держави.



Україна є членом Агентства з моменту його створення в 1957 році.



З 1990 року МАГАТЕ надало близько 16 млн дол. на реалізацію проєктів чорнобильської проблематики в Україні.