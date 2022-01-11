Брехливі заяви Путіна по ПВК Вагнера обурили Держдеп США

За повідомленням Голосу Америки, в Державному департаменті США обурені брехливими заявами президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, що днями заявив глава Кремля з приводу затримання «33 росіян» в Білорусі на телеканалі Росія-24.
09:28 30 серпень Київ, Україна
За повідомленням Голосу Америки, в Державному департаменті США обурені брехливими заявами президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, що днями заявив глава Кремля з приводу затримання «33 росіян» в Білорусі на телеканалі Росія-24.
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