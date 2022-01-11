Брехливі заяви Путіна по ПВК Вагнера обурили Держдеп США

За повідомленням Голосу Америки, в Державному департаменті США обурені брехливими заявами президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, що днями заявив глава Кремля з приводу затримання «33 росіян» в Білорусі на телеканалі Росія-24.

"Це операція українських спецслужб спільно з американськими. Зараз це достовірно відомо. Виявилося, що це бійці російської ПВК Вагнера. Тоді президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав від Росії пояснити ситуацію із затриманими, а не "намагатися виправдатися за свої брудні наміри".

Пізніше він змінив риторику на адресу Росії. Вже 9 серпня Лукашенко сказав, що домовився з Путіним по вагнеровцам, зазначивши, що Білорусь і Росія завжди будуть разом.

Раніше в українському МЗС заявили, що Україна не втручалася, не втручається і не має наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі.