Лжемінерам тепер загрожує від 4 до 8 років в'язниці

16:33 25 березень Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон про посилення відповідальності за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у четвер, 25 березня.



Що загрожує лжемінерам

Закон вводить кримінальну відповідальність за свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо свідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об'єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров'я, або навчальних закладів (таке діяння карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років).



Метою цього документа є істотне зменшення кількості свідомо неправдивих повідомлень про замінування об'єктів і забезпечення економії матеріальних і інших ресурсів органів державної влади, задіяних для перевірки неправдивої інформації. Адже, за даними Національної поліції України, за 2019 рік слідчі почали досудове розслідування близько 2 тис. кримінальних злочинів, передбачених статтею 259 Кримінального кодексу України, що вдвічі більше, ніж у 2018 році. А з січня по березень 2020 року розпочато 213 кримінальних проваджень за вказаною статтею. При цьому нерідко одночасно повідомляється про мінування десятків об'єктів.



Крім того, стаття 259 Кримінального кодексу України доповнена приміткою, якою визначається термін «критично важливі об'єкти інфраструктури», який вживається в значенні, визначеному законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

При цьому виключена норма про конфіскацію майна осіб, які будуть визнані винними в свідомо помилковому повідомленні про загрозу безпеці громадян.



Закон набуває чинності на наступний день після опублікування.