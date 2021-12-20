Люди терміново повертаються з Криму - на кордоні утворилася черга

07:34 09 серпень Київ, Україна

Як написав сьогодні в Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, люди в терміновому порядку покидають Крим. Буквально за добу на контрольному пункті Каланчак створилася велика черга з бажаючих виїхати на материкову Україну. Громадяни, які до сьогодні перебували на включеному півострові, побоюються, що не зможуть повернутися додому до кінця літа.

Він заявив, що в черзі з боку анексованого півострова знаходяться близько 300 осіб, проте вона постійно поповнюється.

"Причина - вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованих Кримом. Люди, які в'їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися у справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму ", - написав Чубаров.

При цьому, додав глава Меджлісу, прикордонники з кримської сторони не поспішають з оформленням документів.

Нагадаємо, з 8 години ранку 9 серпня до кінця літа адмінграніца України з Кримом буде закрита згідно з рішенням Кабміну в зв'язку з епідемією COVID-19.

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