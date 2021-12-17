"Люблінський трикутник" - інструмент протистояння агресії Росії

19:41 05 серпень Київ, Україна

Об'єднання трьох країн в "Люблінський трикутник" дасть можливість ефективно протистояти дезінформатівним і іншим методам агресії Росії.

Про це сказав Глава МЗС Дмитро Кулеба

"Ми також зможемо ефективно протистояти агресивному російській політиці, так як всі три країни не мають ілюзій щодо дій і намірів Кремля. Не тільки у військовому вимірі, а й у вимірі дезінформації і всіх супутніх методів агресії ", - сказав Кулеба.

Глава МЗС виділяє окремими блоками економічне і військове взаємодія

"Окремий блок взаємодії - це торгівля, інвестиції та інфраструктурні проекти. Три країни, які мають вихід до трьох морів, 83 мільйони населення, майже 770 мільярдів доларів сукупного ВВП і 981 тисяча квадратних кілометрів території, мають величезний економічний і політичний потенціал ", - підкреслив міністр закордонних справ.

Кулеба підкреслив, що три країн-учасниць вже об'єднують асамблея трьох парламентів і спільне військове підрозділ. Литовсько-польсько-української бригади на 3,5 тисячі військовослужбовців. А тому, за словами міністра, "Люблінський трикутник" - це не чергова політична декларація для красного слівця.