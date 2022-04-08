Ляшко про вакцинацію бустерною дозою: скажуть робити, значить, будемо робити

Дослідження ефективності бустерної третьої дози вакцини від коронавірусу і темпи вакцинації в третіх країнах покажуть, що робити далі. Проводити повторну вакцинацію, зробити бустерну дозу або взагалі зупинитися на перших двох дозах.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, в Міністерстві охорони здоров'я готуються до ймовірності такого розвитку подій.
Ляшко зазначив, що якщо будуть дослідження про те, що дійсно потрібно робити третю бустерну дозу, в Україні теж її будуть робити.
"Адже зараз можливі кілька варіантів: повторний курс з двох щеплень або третя бустерна доза. Будемо спостерігати. Тому не робимо попередніх заяв, оскільки немає ще чіткого розуміння, що буде далі", - додав він.
"Адже зараз можливі кілька варіантів: повторний курс з двох щеплень або третя бустерна доза. Будемо спостерігати. Тому не робимо попередніх заяв, оскільки немає ще чіткого розуміння, що буде далі", - додав він.
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