Ляшко про вакцинацію бустерною дозою: скажуть робити, значить, будемо робити

10:10 15 липня Київ, Україна

Дослідження ефективності бустерної третьої дози вакцини від коронавірусу і темпи вакцинації в третіх країнах покажуть, що робити далі. Проводити повторну вакцинацію, зробити бустерну дозу або взагалі зупинитися на перших двох дозах.



Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



За його словами, в Міністерстві охорони здоров'я готуються до ймовірності такого розвитку подій.

"У пріоритеті, щоб хоча б один курс отримали більшість українців. Але ми усвідомлюємо, що якщо будуть реальні дані і рекомендації проводити другий комплекс щеплень, то ті українці, які проактивно налаштовані щодо вакцинації, 100% прийдуть і зроблять щеплення", - розповів міністр.

Ляшко зазначив, що якщо будуть дослідження про те, що дійсно потрібно робити третю бустерну дозу, в Україні теж її будуть робити.



"Адже зараз можливі кілька варіантів: повторний курс з двох щеплень або третя бустерна доза. Будемо спостерігати. Тому не робимо попередніх заяв, оскільки немає ще чіткого розуміння, що буде далі", - додав він.