Ляшко назвав терміни вакцинації другою дозою по кожній з вакцин

10:54 07 травень Київ, Україна

У другій половині травня мобільні бригади почнуть активну вакцинацію українців другою дозою ковід-вакцини.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в п'ятницю, 7 травня.

"Зокрема, CoviShield, яким почали прищеплювати 24 лютого, інтервал між першим і другим терміном 12 тижнів, тому друге щеплення повинне розпочатися 19 травня. Вакциною CoronaVac почали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення повинне розпочатися 11 травня. І вакциною Pfizer - почали 18 квітня, інтервал 21 день, тому друге щеплення повинне початися 9 травня", - розповів Ляшко.

Він також повідомив, що з наступного тижня МОЗ почне здійснювати візити в регіони з метою контролю за вакцинацією.

"З наступного тижня почнуться моніторингові візити по областях України, метою яких є проаналізувати стан проведення вакцинальної кампанії. Оскільки дуже часто з'являються повідомлення або про відмову робити щеплення без декларації, або про вакцинацію людей, які не передбачені дорожньою картою. Кожен конкретний випадок порушення алгоритмів буде розглядатися в Міністерстві охорони здоров'я", - сказав заступник міністра.

Також Ляшко розповів, скільки щеплень зробили різними вакцинами.



"Щеплення вакциною AstraZeneca Covishield отримали 480,564 тис. осіб, вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech - 67,143 тис. осіб, вакциною Pfizer - 48,774 тис. осіб, вакциною AstraZeneca SKBio - 225,289 тис. осіб", - уточнив він.