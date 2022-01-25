Ляшко назвав терміни вакцинації другою дозою по кожній з вакцин

У другій половині травня мобільні бригади почнуть активну вакцинацію українців другою дозою ковід-вакцини.
Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в п'ятницю, 7 травня.
Він також повідомив, що з наступного тижня МОЗ почне здійснювати візити в регіони з метою контролю за вакцинацією.
Також Ляшко розповів, скільки щеплень зробили різними вакцинами.
"Щеплення вакциною AstraZeneca Covishield отримали 480,564 тис. осіб, вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech - 67,143 тис. осіб, вакциною Pfizer - 48,774 тис. осіб, вакциною AstraZeneca SKBio - 225,289 тис. осіб", - уточнив він.
"Щеплення вакциною AstraZeneca Covishield отримали 480,564 тис. осіб, вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech - 67,143 тис. осіб, вакциною Pfizer - 48,774 тис. осіб, вакциною AstraZeneca SKBio - 225,289 тис. осіб", - уточнив він.
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