Лукашенко: «Треба зв'язатися з Путіним» або «Путін, введи війська»?

Агрессорскіе плани Кремля можуть досягти своєї мети в Білорусі. Зовсім не так давно Білорусь відстояла свій суверенітет, відмовившись від територіального злиття з Росією. Навіщо ж тепер президент Білорусі сподівається на допомогу Великого брата? Як швидко Москва заспокоїла його обурення з приводу затриманих бойовиків.
Сьогодні Олександр Лукашенко зробив заяву про те, що для порятунку країни хоче зв'язатися з Путіним.
Ні, ні загроза Союзної держави, ні будь-чиї проблеми не цікавлять Путіна. У його планах тупо використовувати цю територію для приєднання до РФ Калінінградського анклаву і позбавити Прибалтику підтримки НАТО.
Сам Кремль назвав розіграну операцію з Лукашенком «тактикою політичного айкідо». Шантажем і залякуванням Путіну вдалося підім'яти Лукашенко, як свого часу Януковича. Тільки сліпий не бачить цих відпрацьованих прийомів загарбника.
Тому все слова президента Білорусі, які викладені нижче, звучать під диригентську палицю Москви.
Він підкреслив, що мова йде не тільки про захист Білорусі, але і всього Союзної держави, а також про приклад іншим.
За його словами, за мирними акціями криються спроби організувати "кольорову революцію".
Він також повідомив про велику кількість нібито інформації і постановочних кадрів про ситуацію в країні.
Напередодні Лукашенко закликав білорусів "не висовуватися на вулиці" і дати владі "навести порядок, розібратися з тими, хто приїхав".
Нагадаємо, на неділю в Білорусі анонсували загальний марш гідності, який повинен стати наймасштабнішим в історії країни.
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