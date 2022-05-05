Локдаун в Україні не може загрожувати закордонному відпочинку

09:33 07 грудня Київ, Україна

Дмитро Кулеба впевнений, що закривати міжнародні аеропорти немає сенсу, і в разі дискусії на цю тему, міністр підтримуватиме позицію недоцільності заборони на в'їзд в Україну.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.



"Було б з мого боку некоректно стосовно колег по уряду, які безпосередньо відповідають за питання локдауну, лізти "поперед батька в пекло", коментувати колегіальне рішення, яке ще не прийняте.



Питання локдауну вперше ми обговорили буквально минулого понеділка. Є різні сценарії. Але моя позиція як міністра закордонних справ полягає в тому, що в разі введення локдауну, я вважаю недоцільним вводити заборону на в'їзд іноземців в Україну і закривати аеропорти, як ми робили це навесні.



Поясню логіку. Навесні вірусу в країні ще не було, і завдання було в тому, щоб перекрити канали його можливого потрапляння на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Зараз ситуація відрізняється. Вірус вже всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію.



Моя позиція як міністра закордонних справ - закривати кордони або обмежувати авіасполучення зараз недоцільно. І зараз локдаун закордонному відпочинку не грозить. Локдаун - це те рішення, яке уряд повинен приймати колегіально, тому, безумовно, будемо шукати максимально збалансоване рішення", - розповів Кулеба.