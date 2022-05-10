Локдаун в Україні: Кабмін затвердив офіційну дату

заборона роботи закладів освіти, крім дитячих садків.
"Прийняття постанови про посилені карантинні обмеження ми змушені будемо прийняти на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів, яке буде оголошено відразу після завершення чергового. Тобто ми не будемо перериватися. Я попрошу всіх членів Кабінету Міністрів і запрошених залишатися з нами, оскільки технологічно це рішення повинно бути винесено на наступне засідання", - заявив Шмигаль.
За його словами, жорсткий карантин повинен тривати від 15 до 21 дня, щоб привести до розриву ланцюжка в поширенні коронавірусу.
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