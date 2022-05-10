Локдаун в Україні: Кабмін затвердив офіційну дату

16:21 09 грудня Київ, Україна

В ході засідання Кабінету Міністрів в середу, 9 грудня, була затверджена офіційна дата введення жорсткого карантину.





Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З 8 по 24 січня в Україні будуть введені посилені нові обмеження, назвемо їх зимовими канікулами, щоб не допустити нової хвилі захворювання", - заявив Шмигаль.

"До кінця року залишилося три тижні. Тому уряд вирішив не вводити карантин. У той самий час сьогодні ми затвердимо обмеження на наступний рік", - сказав він.

Список обмежень:

обмеження функціонування кафе, ресторанів і барів. Можлива тільки робота з доставлення та прийом замовлень навинос;

заборона роботи театрів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, магазинів непродовольчих товарів, торгово-розважальних центрів;

заборона роботи закладів освіти, крім дитячих садків.

"Прийняття постанови про посилені карантинні обмеження ми змушені будемо прийняти на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів, яке буде оголошено відразу після завершення чергового. Тобто ми не будемо перериватися. Я попрошу всіх членів Кабінету Міністрів і запрошених залишатися з нами, оскільки технологічно це рішення повинно бути винесено на наступне засідання", - заявив Шмигаль.

За його словами, жорсткий карантин повинен тривати від 15 до 21 дня, щоб привести до розриву ланцюжка в поширенні коронавірусу.