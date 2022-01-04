Литвиненко, Скрипаль, Навальний ... Хто наступний?

Після двох діб в омської лікарні, нарешті, вдалося вирвати Олексія Навального з рук російських лікарів. Незважаючи на всілякі твердження про діагнозі і перебігу захворювання, версія отруєння залишається на поверхні. Тим більше, для режиму Путіна це вже відпрацьований варіант усунення опозиціонерів. Таємні лабораторії продовжують трудитися над зброєю помсти господаря Кремля. Варто згадати Олександра Литвиненка, сім'ю Скрипаль. Путінська команда не витончується в методах усунення неугодних господареві людей.

У ці дні виповнюється 80 років з дня усунення неугодного колишнього господаря Кремля Сталіну опозиціонера Троцького. Так, змінюються знаряддя вбивства, але маніакальні повадки залишаються ті ж.

На думку екс-розвідника КДБ Юрія Швеця, який не сумнівається в отруєнні Навального, усунення опозиційного лідера є не що інше, як спецоперація ФСБ. Таким чином, президент РФ Путін намагається позбавити незадоволених громадян лідера, здатного очолити масові протести.

Сьогодні судно Bombardier Challenger 604 прибуло в Берлін з Омська в 8.47 за місцевим часом. До Німеччини Навального доставили на лікування. На борту разом з ним знаходиться його дружина Юлія.

Будемо вірити, що з моменту приземлення літака в аеропорту Берліна, для російського політика Олексія Навального з'явилася надія вижити.

Нагадаємо, що раніше був названий попередній діагноз стану Навального. Різке зниження рівня цукру в крові могло викликати порушення обміну речовин, що і призвело до погіршення стану здоров'я Навального, кажуть лікарі.

Також повідомлялося, що в МВС РФ пояснили наявність хімікату в аналізах Навального. Концентрацію виявленої речовини в крові потерпілого встановити неможливо, зазначили в поліції.