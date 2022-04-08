Літо, спека, пляж: за тиждень на водоймах країни загинули 94 людини

09:54 12 липня Київ, Україна

Тільки протягом минулого тижня на водоймах країни загинули 94 людини, ще 10 загинули під час пожеж.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



З початку тижня зареєстровано 1 тис. 754 надзвичайних події. В результаті вжитих рятувальниками заходів врятовано 65 осіб.



Ліквідовано 1 тис. 198 пожеж, врятовано під час пожеж 20 осіб і не допущено знищення вогнем 386 будинків і 36 од. техніки. Під час пожеж загинуло 10 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 837 тис. грн.



Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 266 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 3 тис. 222 вибухонебезпечних предмети.



Протягом тижня на водних об'єктах загинули 94 людини.