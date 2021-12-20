Лісові пожежі в Луганській області: госпіталізовано 17 дітей

У селищі Смоляниново Новоайдарського району Луганської області лісові пожежі знищили 22 будинки і 47 господарських приміщень, повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

Станом на 22 годину 30 хвилин сьомого липня в результаті лісових пожеж в Луганській області госпіталізовано 28 осіб, в їх числі 17 дітей. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

"За словами лікарів їхній стан стабільний. Залишається у важкому стані чоловік 1962 року народження, він знаходиться в реанімації (термічний опік полум'ям) ", - написав Лисянський.

Він додав, що в селищі Смоляниново Новоайдарського району пожежа знищила 22 будинки і 47 господарських приміщень.

Нагадаємо! У Луганській області сталася лісова пожежа. Загальна площа пожежі склала 85 га.