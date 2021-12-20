Лісові пожежі в Луганській області: госпіталізовано 17 дітей

У селищі Смоляниново Новоайдарського району Луганської області лісові пожежі знищили 22 будинки і 47 господарських приміщень, повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.
Станом на 22 годину 30 хвилин сьомого липня в результаті лісових пожеж в Луганській області госпіталізовано 28 осіб, в їх числі 17 дітей. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.
Він додав, що в селищі Смоляниново Новоайдарського району пожежа знищила 22 будинки і 47 господарських приміщень.
Нагадаємо! У Луганській області сталася лісова пожежа. Загальна площа пожежі склала 85 га.
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