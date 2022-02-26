Ліки проти COVID-19 дають серйозний побічний ефект

13:53 03 жовтень Київ, Україна

Не дивлячись на те, що препарат проти COVID-19 активно тестується, його серійне виробництво буде зупинено через виявлення низки проблем. Одна з них - побічні ефекти у піддослідних.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевіряє інформацію про серйозний побічний ефект ремдесивіра - препарату для лікування COVID-19. Деякі пацієнти скаржаться на порушення в роботі нирок. Повідомляється, що є інформація про те, що пацієнти, які брали ремдесивір для лікування COVID-19, згодом страждали порушеннями в роботі нирок. Експерти EMA перевіряють, чи є тут зв'язок і чи є це побічним ефектом.

Зазначимо, влітку Єврокомісія дозволила застосовувати ремдесивір, проте вивчення можливих побічних ефектів триває. На сьогодні цей препарат рекомендований для лікування дорослих пацієнтів від 12 років.

Ремдесивір розробила американська компанія Gilead для лікування лихоманки Ебола. У США та Японії препарат вже отримав спеціальний дозвіл, зокрема, президента Дональда Трампа лікують цими ліками.