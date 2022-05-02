Кузін: в Україні від коронавірусу вакцинована більша частина педагогів

11:58 30 липня Київ, Україна

До початку навчального року залишився рівно місяць, а кількість вакцинованих педагогів вже перетнула екватор. Ближче до осені темпи вакцинації педагогів тільки прискоряться, оскільки зараз багато хто з них знаходиться у відпустках.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, коментуючи встановлену урядом вимогу, при якій школи в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах зможуть працювати, тільки якщо буде 80% щепленого персоналу.



"Зараз 51 відсоток педагогів вже вакцинований, і ті, хто не вакцинувалися, зазвичай не відмовлялися, а люди перебували у відпустках, тому що це літо. Сподіваємося, що ці 30 відсотків, які потрібні для відкриття шкіл, встигнуть вакцинувати за серпень і ми зможемо відкривати всі школи 1 вересня", - сказав він.



Кузін пояснив, що цей поріг встановили для захисту самих педагогів. В інших країнах спалахи дельта-штаму коронавірусу в школах відбувалися в основному саме серед персоналу, а не учнів.