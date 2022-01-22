Кулеба чекає на реакцію радників "четвірки" щодо зриву перемир'я на Донбасі

05:41 08 вересень Київ, Україна

Зустріч на рівні радників лідерів країн нормандської четвірки залишається в силі та на неї буде винесено питання загибелі українських військових на Донбасі. Про це в понеділок, 7 вересня, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.



"Станом на зараз зустріч радників залишається в графіку, і до неї Україна дуже ретельно готується. І, безумовно, загибель наших солдатів буде одним з тих питань, які будуть дуже жорстко обговорені", - заявив міністр.

За його словами, те, що відбувається останнім часом на сході України, спровоковано початком передвиборчої кампанії в Україні та майбутніми зустрічами радників і лідерів "Нормандії".



"У мене є стійке враження, що вчора та сьогодні крок зробила російська партія збройної війни. Очевидно, що не дарма саме зараз це відбувається. У нас є політичні сили, яким в межах кампанії (передвиборчої - ред.) будь-яка погана новина зі сходу додає балів", - підкреслив Кулеба.



Також глава МЗС зазначив, що всі ключові партнери України, які підтримують перемир'я, проінформовані про те, що режим припинення вогню порушений і що зірвали його сепаратисти.



"Але поки що реакції ще не було. Я переконаний, що, з огляду на чутливість ситуації, вона буде ретельно вивчена в міжнародних столицях, і тоді вже буде зворотний зв'язок", - резюмував міністр.



Нагадаємо, на Донбасі сепаратисти порушили перемир'я - неподалік від Причепилівки на Луганщині загинув український військовослужбовець, ще один був поранений в районі Красногорівки.