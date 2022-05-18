Кулеба висловив упевненість в успіху візиту Зеленського у Вашингтон

Після недавньої поїздки в США з метою підготовки візиту Зеленського у Вашингтон, глава МЗС Дмитро Кулеба був вражений позитивною атмосферою. Нітрохи не сумніваючись, Кулеба заявив, що візит президента України Володимира Зеленського в США буде історією успіху.
Міністр додав, що двопартійна підтримка України в США дозволяє розраховувати на успішну поїздку Зеленського.
Нагадаємо, зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом запланована на 30 серпня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі