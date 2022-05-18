Кулеба висловив упевненість в успіху візиту Зеленського у Вашингтон

12:50 13 серпня Київ, Україна

Після недавньої поїздки в США з метою підготовки візиту Зеленського у Вашингтон, глава МЗС Дмитро Кулеба був вражений позитивною атмосферою. Нітрохи не сумніваючись, Кулеба заявив, що візит президента України Володимира Зеленського в США буде історією успіху.

"Буде (візит) історією успіху. Будуть конкретні домовленості. Найбільше моє враження від візиту до Вашингтона - це саме та позитивна атмосфера, яка там панує в зв'язку з підготовкою візиту президента, і конструктивний підхід американської адміністрації до організації цього візиту", - сказав Кулеба на брифінгу в п'ятницю, 13 серпня.

Міністр додав, що двопартійна підтримка України в США дозволяє розраховувати на успішну поїздку Зеленського.

Нагадаємо, зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом запланована на 30 серпня.