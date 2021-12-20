Кулеба: в Україні з'явиться перша стратегія публічної дипломатії

12:54 26 березень Київ, Україна

В Україні вперше за всю історію її існування з'явиться власна стратегія публічної дипломатії.

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

"Стратегія публічної дипломатії вперше в історії затверджена в нашій державі. Вперше в єдиному документі систематизовано що, кому, коли і як Україна говорить про себе в світі: ключові меседжі, аудиторії, формати і канали комунікацій. Тепер зміцнення репутації України в світі буде не точковим, а системним, послідовним і цілісним", - заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Стратегія встановлює чіткі і вимірювані цілі і завдання на 2021-2025 роки і визначає сім ключових напрямків публічної дипломатії:



- культурна

- експертна

- економічна

- кулінарна

- цифрова

- науково-освітня

- спортивна



Крім того, міністр назвав п'ять принципів публічної дипломатії, визначених у Стратегії:



- Проєктний менеджмент, який ставить чіткі цілі, переналаштовує робоче мислення на досягнення вимірюваних і відчутних результатів.

- Інноваційність, яка дозволяє використовувати сучасні способи просування інтересів України в світі і зміцнення її репутації.

- Повага до культурного розмаїття, яке враховує всі культурні особливості різних народів світу.

- Людиноцентричність, яка покладає в основу діяльності інтереси людини.

- Відповідальність, яка передбачає повагу до національного і іноземного законодавства, міжнародного права, загальновизнаних етичних норм.





За словами Кулеби, в основі стратегії залишається національний бренд Ukraine Now для збереження стійкості стратегічних комунікацій держави.



Глава МЗС підкреслив, що ефективна публічна дипломатія вимагає взаємодії всіх причетних державних органів, а також неурядових організацій:

"МЗС є рушійною силою і координуючим органом у сфері публічної дипломатії. Стратегія передбачає, що через систему посольств і консульств України за кордоном, а також мережу контактів у світі Україна просуває вигідні їй наративи, виступає єдиним голосом. У той самий час я закликаю всіх інших суб'єктів публічної дипломатії активно брати участь, об'єднувати зусилля в просуванні інтересів України в світі".

Міністр також повідомив про прийняття комунікаційної стратегії МЗС України: "Цей документ побудований за принципом вивчених нами уроків. Це не абстрактний, а цілком прикладний документ на основі реального життя. Стратегія створює злагоджену, чітку і дієву систему зовнішньої і внутрішньої комунікації міністерства для досягнення стратегічних цілей МЗС".





Комунікаційна стратегія визначає пріоритетність цифрових і дистанційних комунікацій, формує сталі процедури планування, реалізації та оцінки ефективності комунікацій, які повинні бути гнучкими, але в той самий час не відходити від принципів зовнішньої політики України, визначає алгоритми дій працівників дипломатичної служби в різних комунікаційних ситуаціях.



Стратегія публічної дипломатії та Комунікаційна стратегія безпосередньо пов'язані, і тому були прийняті в одному пакеті.

"Обидві стратегії - це нова якість стратегічного управління в МЗС. Ми працювали над ними майже рік, проводили широкі консультації з органами державної влади та експертами, як національними, так і міжнародними, і нам вдалося створити дійсно ґрунтовні документи", - додав міністр.

Розробка Комунікаційної стратегії та Стратегії публічної дипломатії стала можливою завдяки підтримці експертів Групи кризового управління ПРООН в Україні при МЗС України.



Стратегії доступні для ознайомлення на сайті МЗС України.