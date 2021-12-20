Кулеба: в Україні з'явиться перша стратегія публічної дипломатії

В Україні вперше за всю історію її існування з'явиться власна стратегія публічної дипломатії.
Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.
Стратегія встановлює чіткі і вимірювані цілі і завдання на 2021-2025 роки і визначає сім ключових напрямків публічної дипломатії:
- культурна
- експертна
- економічна
- кулінарна
- цифрова
- науково-освітня
- спортивна
Крім того, міністр назвав п'ять принципів публічної дипломатії, визначених у Стратегії:
- Проєктний менеджмент, який ставить чіткі цілі, переналаштовує робоче мислення на досягнення вимірюваних і відчутних результатів.
- Інноваційність, яка дозволяє використовувати сучасні способи просування інтересів України в світі і зміцнення її репутації.
- Повага до культурного розмаїття, яке враховує всі культурні особливості різних народів світу.
- Людиноцентричність, яка покладає в основу діяльності інтереси людини.
- Відповідальність, яка передбачає повагу до національного і іноземного законодавства, міжнародного права, загальновизнаних етичних норм.
- культурна
- експертна
- економічна
- кулінарна
- цифрова
- науково-освітня
- спортивна
Крім того, міністр назвав п'ять принципів публічної дипломатії, визначених у Стратегії:
- Проєктний менеджмент, який ставить чіткі цілі, переналаштовує робоче мислення на досягнення вимірюваних і відчутних результатів.
- Інноваційність, яка дозволяє використовувати сучасні способи просування інтересів України в світі і зміцнення її репутації.
- Повага до культурного розмаїття, яке враховує всі культурні особливості різних народів світу.
- Людиноцентричність, яка покладає в основу діяльності інтереси людини.
- Відповідальність, яка передбачає повагу до національного і іноземного законодавства, міжнародного права, загальновизнаних етичних норм.
За словами Кулеби, в основі стратегії залишається національний бренд Ukraine Now для збереження стійкості стратегічних комунікацій держави.
Глава МЗС підкреслив, що ефективна публічна дипломатія вимагає взаємодії всіх причетних державних органів, а також неурядових організацій:
Міністр також повідомив про прийняття комунікаційної стратегії МЗС України: "Цей документ побудований за принципом вивчених нами уроків. Це не абстрактний, а цілком прикладний документ на основі реального життя. Стратегія створює злагоджену, чітку і дієву систему зовнішньої і внутрішньої комунікації міністерства для досягнення стратегічних цілей МЗС".
Комунікаційна стратегія визначає пріоритетність цифрових і дистанційних комунікацій, формує сталі процедури планування, реалізації та оцінки ефективності комунікацій, які повинні бути гнучкими, але в той самий час не відходити від принципів зовнішньої політики України, визначає алгоритми дій працівників дипломатичної служби в різних комунікаційних ситуаціях.
Стратегія публічної дипломатії та Комунікаційна стратегія безпосередньо пов'язані, і тому були прийняті в одному пакеті.
Розробка Комунікаційної стратегії та Стратегії публічної дипломатії стала можливою завдяки підтримці експертів Групи кризового управління ПРООН в Україні при МЗС України.
Стратегії доступні для ознайомлення на сайті МЗС України.
Стратегії доступні для ознайомлення на сайті МЗС України.
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