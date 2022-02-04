Кулеба відповів на звинувачення Лаврова

05:44 18 вересень Київ, Україна

Вчора ввечері, 17 вересня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Facebook повідомив про те, що Москва звинувачує Київ у не бажанні виконувати Мінські домовленості в той момент, коли українська влада докладає як ніколи багато зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"В хід пішла заїжджена пластинка, що Росії на Донбасі немає, і що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості. Все це ми чуємо з початку російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі", - відреагував глава МЗС.

Він підкреслив, що заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова особливо прикра зараз, коли Україна робить все можливе, щоб принести мир, деокупувати свої території Донецької та Луганської областей.



Також Кулеба перерахував доводи, відповідно до яких Росія є повноцінною стороною конфлікту на сході України.



При цьому він згадав підписання нею всіх Мінських угод з 2014 року, забезпечення сепаратистів російською зброєю, введення рубля на непідконтрольних територіях і ін.